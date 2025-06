Empresários protocolam projeto para construção de Centro de Convenções e Eventos privado em Canela

A Prefeitura de Canela recebeu nesta semana o protocolo oficial de um projeto para a construção de um novo Centro de Convenções e Eventos privado no município. Com capacidade prevista para até 3.500 pessoas sentadas, o empreendimento será implantado em uma área de 27 mil metros quadrados, recentemente adquirida pelos investidores. A estrutura terá 3.300 metros quadrados de área construída e está sendo planejada para atender eventos de grande porte como congressos, feiras, convenções e espetáculos culturais.

Os empreendedores responsáveis pelo projeto, que já possuem experiência na gestão de equipamentos similares em outras regiões, estiveram reunidos com o prefeito Gilberto Cezar para apresentar a proposta. O encontro também contou com a presença de representantes do Canela Convention & Visitors Bureau, reforçando o alinhamento entre o poder público, o setor privado e as entidades ligadas ao turismo e eventos.

A iniciativa está agora em fase de análise técnica pelas equipes das Secretarias responsáveis, conforme os trâmites legais de licenciamento e avaliação de viabilidade urbana. Para o prefeito Gilberto Cezar, o projeto é mais um sinal da confiança do setor privado em Canela e do bom momento vivido pela cidade no que diz respeito à atração de investimentos.

“Canela tem se estruturado para receber empreendimentos que fortaleçam o turismo o ano inteiro. Um centro de eventos com essa capacidade é estratégico, mas também seguimos em busca de novos equipamentos, tanto na área de eventos quanto de entretenimento. A chegada deste empreendimento não inviabiliza outras iniciativas — pelo contrário, mostra que Canela está pronta para crescer com qualidade e planejamento”, destacou o prefeito.

Paralelamente, a Prefeitura também segue com os trâmites para a revitalização do Centro de Feiras Municipal e do Teatro Municipal de Canela, ambos equipamentos públicos considerados prioritários para ampliar a oferta cultural e a infraestrutura de eventos da cidade. Essas iniciativas integram o esforço da administração municipal em fortalecer a vocação de Canela como polo de turismo, cultura e negócios na Serra Gaúcha.

Com a consolidação do projeto privado e o avanço das obras públicas, Canela se prepara para ampliar significativamente sua capacidade de sediar eventos nacionais e internacionais, movimentando a economia local, gerando empregos e valorizando sua estrutura urbana.