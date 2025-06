Fórum Loboguará: primeira edição promove diálogo interdisciplinar sobre sustentabilidade

Gramado – Com o objetivo de engajar estudantes em debates sobre temas cruciais e contemporâneos, a primeira edição do Fórum Loboguará foi realizada com sucesso no dia 6 de junho, na Escola Ninho, em Gramado. A iniciativa do Projeto Loboguará proporcionou um espaço de diálogo interdisciplinar para 60 alunos do 7º, 8º e 9º ano, conectando o cotidiano escolar às urgências do planeta.

O Fórum Loboguará marca a expansão das atividades do Projeto Loboguará, que, com mais de 30 anos de experiência em educação ambiental, agora leva sua missão para dentro das escolas, utilizando como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A atividade buscou ampliar a consciência sobre os impactos das ações humanas no planeta e mobilizar os jovens para a construção de soluções concretas a partir da realidade local. Participaram do fórum o biólogo e diretor do Projeto Loboguará, João Pedro Travi, os biólogos Cátia Dias e Gustavo de Marchi, e o arquiteto Marcio Ribas

“O Fórum permitiu o protagonismo dos jovens no debate de questões globais das ODS, mas estimulando os estudantes a apontarem problemas da cidade e a apresentarem ações e soluções para fazer a diferença no cotidiano de cada um. Em breve um relatório será entregue à escola, para que possa desenvolver ações palpáveis com os alunos”, afirmou Travi.

Para a diretora da Escola Ninho, Rose Razera, “a ação levou a reflexões importantes e despertou nos alunos um olhar mais atento para as riquezas naturais que os cercam e a necessidade urgente de protegê-las”.

BLITZ LOBOGUARÁ

E para marcar os 33 anos do Projeto Loboguará, que foi celebrado no dia 05 de junho, 4 escolas de Gramado e Canela receberam um ação especial. Intitulada Blitz Loboguará, a equipe de biólogos foi visitar estudantes do ensino fundamental, quando através de gincanas ensinou as crianças a como separarem o lixo corretamente. E para marcar este momento, as 4 escolas receberam a doação de lixeiras identificadas por cor e adesivo, o que auxiliará no estímulo da separação dos resíduos.

A Blitz Loboguará ocorreu nas Escolas Coopec e Dante Bertoluci, em Canela, e nas Escolas CNEC Visconde Mauá e Senador Salgado Filho, em Gramado. Esta ação teve o importante apoio da Brocker Turismo e da Mãos do Mundo.