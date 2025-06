Pitangueira é plantada por alunos do UCS Sênior em ação simbólica na UCS Hortênsias 

Atividade realizada no pátio do campus simboliza os ciclos da vida, o aprendizado contínuo e o compromisso da Universidade com o envelhecimento ativo

Na segunda-feira, dia 09, alunos do UCS Sênior Hortênsias reuniram-se para uma ação alusiva aos 10 anos do programa, oriundo do Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Na oportunidade, os estudantes plantaram uma pitangueira no pátio do campus, simbolizando a trajetória de uma década dos cursos voltados à educação e longevidade. Além disso, ao final da atividade cada um dos alunos puderam levar para casa uma mudinha de pitangueira como lembrança do ato.

Segundo o Diretor do Campus Universitário da Região das Hortênsias, Gilberto Hummes, a atividade vai muito além do simbolismo da pitangueira. “Assim como toda árvore frutífera representa os ciclos da vida, os alunos do UCS Sênior mostram que aprender e florescer não têm idade. Cada etapa da vida tem seu valor, sua colheita, e é justamente essa sabedoria acumulada que enriquece ainda mais nossa comunidade acadêmica”, enfatizou o professor.

Sobre o Programa UCS Sênior Hortênsias

O programa que teve início no Campus UCS Hortênsias, em 2015, atualmente conta com 100 alunos matriculados nos cursos de hidroginástica, Vida em Movimento, Cérebro Ativo, Coral, Dança como forma de manter o corpo ativo e Fotografia Digital.

As matrículas estão abertas o ano todo e podem ser feitas por qualquer pessoa com mais de 50 anos. As inscrições podem ser realizadas diretamente no Setor de Educação Continuada ou pelo WhatsApp:

(54) 99909-2623 | (54) 99941-8476