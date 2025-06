Questionário sobre condição financeira familiar começa a ser aplicado em domicílios de Canela

Está sendo aplicado em Canela um questionário criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que irá mapear a condição financeira das famílias gaúchas, principalmente daquelas que residem em municípios em que mais de 5% da população está na linha da pobreza. O trabalho foi apresentado ao prefeito Gilberto Cezar no último dia 2 de junho, pela secretária Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Carmen Seibt, com agentes da Central Única das Favelas (Cufa) que farão as visitas aos domicílios.

Segundo o prefeito Gilberto Cezar, os resultados obtidos com essa pesquisa poderão embasar ações mais concretas, efetivadas pelos governos estadual e municipal. “Com essa base de dados vamos ver a realidade do nosso município e atuar mais diretamente para oferecer novas oportunidades a essas pessoas”, afirma o prefeito.

De acordo com o determinado pelo Governo do Estado, as informações coletadas durante a aplicação do questionário serão incluídas em uma base de dados, chamada de “Diagnóstico de Inclusão Socioprodutivo Gaúcho”. Isso vai oferecer uma análise mais clara da condição financeira, socioeconômica e profissional de todos os membros em idade de trabalho dos grupos familiares visitados.

A escolha das famílias que receberão os agentes da Cufa foi feita através da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), do qual foram retirados os endereços utilizados para a organização da logística. As famílias participantes estão em vulnerabilidade social e dentro da porcentagem da população em nível de pobreza.

Além de Canela, outras cidades gaúchas, pertencentes a uma das 24 regiões atendidas pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), participam da aplicação da pesquisa.

Receba os visitadores

Os visitadores do Diagnóstico de Inclusão Socioprodutivo Gaúcho estão devidamente identificados com coletes na cor verde, no qual está indicado que são agentes de pesquisa credenciados pelo Governo do Estado, Prefeitura de Canela e a Cufa.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela