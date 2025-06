Todo Dia Tem Arte segue levando oficinas e apresentações de teatro de bonecos para a comunidade em Canela

O projeto Todo Dia Tem Arte – Canela já realizou mais de 10 ações, entre oficinas de diversas expressões artísticas e apresentações de teatro de bonecos neste ano. A iniciativa segue oferecendo atividades gratuitas à comunidade, nos bairros e em instituições da cidade.

No último dia 9, a Associação SEMEAR Canela recebeu o espetáculo “Animais da Nossa Fauna”, acompanhado da fábula do ouriço e do porquinho. A apresentação traz um texto que propõe reflexões sobre a aceitação das diferenças. Após o espetáculo, foi realizada uma oficina de construção de ouriços, utilizando pinhas como matéria-prima, promovendo o artesanato de forma simples, acessível e conectada aos recursos naturais da região.

A próxima ação acontecerá no dia 13, na Escola Dante Bertolucci. Uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental participará da oficina de fantoches “Gambás”, abordando esses animais marsupiais nativos, também conhecidos como saruês.

Nas duas atividades desta semana, as crianças conhecerão, de maneira lúdica, aspectos da fauna silvestre brasileira: suas curiosidades, características e importância para o meio ambiente. O objetivo é conscientizar e valorizar o patrimônio natural, em sintonia com o mês do Meio Ambiente.

Já no dia 26, o espetáculo “Viva São João!” será apresentado para o grupo da Pastoral da Pessoa Idosa. A mesma apresentação também acontecerá na Casa Vitória, celebrando os festejos juninos. Lá, será realizada ainda uma oficina de dedoches para as crianças.

O projeto Todo Dia Tem Arte segue até o final de 2025, com o propósito de levar a ludicidade do teatro de bonecos a diferentes públicos, além de proporcionar experiências criativas por meio das oficinas artísticas.

O projeto é concebido e produzido por Daiene Cliquet Artes, financiado pela PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela /Departamento de Cultura, e é realizado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal do Brasil.