Trupi di Trapu chega à Serra Gaúcha com circulação que celebra seus 17 anos

Espetáculos abordam diversidade e cultura afro-brasileira em Santa Maria do Herval, Canela e Gramado

Após a estreia em Lajeado no mês de maio, a circulação regional de repertório que celebra os 17 anos da Trupi di Trapu Teatro de Bonecos passará por Santa Maria do Herval, Canela e Gramado entre os dias 13 e 15 de junho com três espetáculos para variados públicos, premiados em festivais e mostras contribuindo para a cidadania cultural, promovendo acesso à fruição cultural, espaços de convívio e de melhoria das condições de bem estar coletivo. As cidades escolhidas estão entre as que foram gravemente impactadas pela tragédia climática de maio de 2024 e declaradas em situação de estado de calamidade pública.

Os espetáculos que integram esta circulação abordam questões relevantes acerca da diversidade, igualdade étnico-racial e resgate da contribuição do povo negro na construção da identidade cultural do Rio Grande do Sul e passarão por escolas e espaços que já são referência para artistas e o público interessado em ecologia, arte e cultura na região como a ‘Feirinha’ – Feira Ecológica e Cultural de Canela, também apoiadora nesta circulação.

O projeto ainda irá promover 01 bate-papo entre os artistas e a comunidade para compartilhar o processo de criação de cada obra e discutir a relevância das temáticas que abordam tendo a parceria local do Coletivo Sankofa, um coletivo de estudos composto por professores, artistas e apoiadores que se propõem a falar sobre a diversidade étnico-racial e práticas para a valorização da História e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena na região da Serra Gaúcha. Todas as atividades contarão com intérprete de Libras.

Os espetáculos em destaque são:

BANDELE, do livro homônimo da escritora Eleonora Medeiros e destinado ao público infanto juvenil, traz na sua essência elementos que estimulam e despertam o interesse pelo conto tradicional, o conto-enigma africano e a tradição griô. O menino Bandele, nascido longe de casa, bate seu tambor contando a trajetória de sua aldeia. Ele pede ajuda para os espíritos que moram no grande Baobá e protegem todas as histórias do mundo. O espetáculo é dirigido por Leandro Silva.

Foto/divulgação: Coletivo Catarse

O LANCEIRINHO NEGRO, destinado ao público infantil, é a adaptação teatral do livro de mesmo nome da autora gaúcha Angela Maria Xavier Freitas. Dirigido e encenado por Mayura Matos, a peça conta a história do Lanceirinho, um menino que cresceu ouvindo de seu avô as histórias sobre os Lanceiros Negros. Seu orgulho à memória dos bravos Lanceiros o estimula a lembrar-se constantemente da importância da liberdade e do poder da ancestralidade. O espetáculo nasce com o intuito de ampliar o debate acerca da importância dos lanceiros negros na história do Rio Grande do Sul, surgindo como uma possibilidade de conectar o público infantojuvenil aos aspectos culturais, sociais e históricos da cultura afro-brasileira.

Foto/divulgação: Juliette Bavaresco

CAROLINA E OUTRAS VOZES, destinado aos adultos, mescla o trabalho de atores, bonecos, formas animadas, projeções e musicalidades para contar um dia na vida de Carolina Maria de Jesus. Escritora, negra, favelada, catadora de papel, cuidou de seus filhos vivendo à margem da sociedade. Seus relatos, nos cadernos surrados que lhe serviam de diários, se transformou na grande obra literária “Quarto de Despejo – Diário de Uma Favelada”, que inspira este espetáculo. A direção do espetáculo é de Alessandra Souza.



Foto/divulgação: Rafael Cony



A Circulação RS – Repertório da Trupi di Trapu Teatro de Bonecos está sendo realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, através do Edital SEDAC nº 26/2024 – ARTES CÊNICAS e passará ainda por Jaguarão, Rio Grande, Guaíba, Cachoeira do Sul, Santa Maria e Cachoeirinha até novembro deste ano.



A Trupi di Trapu – Teatro de Bonecos

Criada em 2008, na cidade de Porto Alegre (RS), a Trupi di Trapu – Teatro de Bonecos é uma companhia de teatro com dedicação especial à formação de plateia e capacitação de educadores para trabalhar com teatro de bonecos em sala de aula. Seu nome representa a inclinação do grupo pelo reaproveitamento de material e linguagem artesanal de panos e tecidos nas suas montagens.

Seu espetáculo de lançamento foi uma livre adaptação de O negrinho do Pastoreio, trabalho de estreia que atingiu rápida repercussão, cumprindo temporada por três anos consecutivos. De lá para cá, a Trupi já criou e vem apresentando cerca de sete espetáculos teatrais e de contação de histórias, oficinas e workshops sobre o uso do teatro de bonecos em sala de aula e construção de bonecos com materiais alternativos em mais de 30 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e países estrangeiros. Em 2015 iniciou a experimentação do grupo no teatro de caixa lambe-lambe, de onde origina-se a formação de um coletivo chamado Caixa de Pandora. Atualmente a companhia conta mais de 20 profissionais, priorizando a diversidade e a pluralidade.

SERVIÇOS

Sta. Maria do Herval

Dia 13/06 – 15h Espetáculo infantil Bandele

Escola Municipal de Ensino Fundamental Amizade – Rua 13 de Outubro, 80 – Bairro Amizade

Dia 13/06 – 19h Espetáculo adulto Carolina e Outras Vozes

Colégio Estadual Cônego Afonso Scherer – Rua Prof. Laurindo Vier, 253 – Centro

Canela

Dia 14/06 – 10h Espetáculo infantojuvenil O Lanceirinho Negro

Feirinha Ecológica e Cultural de Canela – Rua Papa João XXIII – Q.ta da Serra

Gramado

Dia 14/06 – 15h Espetáculo infantojuvenil O Lanceirinho Negro

Vila Olímpica – Várzea/Praça – Leopoldo Tissot

Dia 14/06 – 19h Espetáculo adulto Carolina e Outras Vozes

Lago Joaquina – Centro/Atelier – Leopoldo Rosenfeld, 919 – Planalto

Dia 15/06 – 15h Espetáculo infantil Bandele

Lago Joaquina – Centro / Atelier – Leopoldo Rosenfeld, 919 – Planalto

Apoio local: Feirinha Ecológica de Canela

Parceiros locais: Secretaria de Cultura de Canela, Secretaria de Cultura de Gramado, Secretaria de Cultura de Santa Maria do Herval, Colwtivo Sankofa, Ana Oliveira, Conselho de Cultura de Canela, Beth Bado – Ponto de Cultura Bonecos da Montanha e Marco Lima

Ficha técnica do projeto

Coordenação Geral: Anderson Gonçalves

Elenco: (Bandele) Ajeff Ghenes, Alessandra Souza, Anderson Gonçalves, Mayura Matos e Yannikson / (Carolina e Outras Vozes) Silvia Duarte / (O Lanceirinho Negro) Anderson Gonçalves, Bruno Fernandes, Jane Oliveira e Yannikson

Produção local: Ana Oliveira

Iluminação: Vigo Cigolini

Gestão de redes sociais: Yannikson

Assessoria de imprensa: Nathaly Weber e Simone Lersch

