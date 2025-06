Autoridades se reúnem com representantes da Trombini para tratar de melhorias na via de acesso à empresa

O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, participou de uma reunião nesta semana com representantes da empresa Trombini, acompanhando o prefeito em exercício, Gilberto Tegner, e o secretário municipal de Obras, José Vellinho Pinto. O encontro teve como objetivo discutir alternativas para a melhoria da estrada que dá acesso à empresa, uma demanda antiga e de grande relevância para o setor produtivo local.

Recebidos por Muriel Ribeiro e Carla Damin Ferreira, representantes da Trombini, os gestores públicos ouviram as dificuldades enfrentadas no escoamento da produção, especialmente com relação às condições precárias da estrada utilizada por caminhões de transporte. A via em questão é fundamental para garantir o fluxo seguro de mercadorias e preservar os veículos utilizados no serviço logístico.

“A melhoria dessa estrada é um passo importante para dar suporte ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos no município. O diálogo com o setor empresarial é fundamental para buscarmos soluções viáveis”, destacou Felipe Caputo.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, estuda as possibilidades técnicas para realizar intervenções que garantam mais segurança e durabilidade à estrada, beneficiando não apenas a empresa, mas toda a comunidade que utiliza o trajeto.