Brocker Turismo é a agência oficial do WMT 2026

Em um anúncio que promete impulsionar o turismo na Serra Gaúcha, foi confirmado na noite da última quinta-feira (5 de junho) que Gramado será o destino sede do Workshop Masterop Travel (WMT) em 2026. Na oportunidade do anúncio, a CEO do Grupo Brocker, Any Brocker participou do anúncio durante o Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu, onde foi revelado que o destino do evento será Gramado e Canela e a Brocker Turismo será o receptivo oficial do WMT, como extensão da Masterop do Nordeste para a Serra Gaúcha.

A edição de 2026 do WMT está programada para acontecer em março e promete movimentar significativamente a economia local. Mais de 500 agentes de viagens de diversas regiões do país são esperados em Gramado e Canela para participar da programação, que incluirá não apenas as atividades do workshop, mas também a oportunidade de conhecer os atrativos das cidades.

“A importância do mercado do Nordeste para a nossa Serra Gaúcha é imensa. E a Masterop é nossa parceira há muitos anos. Sabemos o quanto os nordestinos gostam de vir para curtir o Natal Luz e o Sonho de Natal. Mas a vinda destes agentes de viagem em março será muito importante para reforçar que nosso destino tem atrações e eventos o ano inteiro além de muitos passeios, parques atrativos e experiências que podem ser programadas já de forma antecipada com toda nossa curadoria”, explica Any Brocker.

Além da Brocker Turismo, a iniciativa também recebe o apoio das Secretarias de Turismo de Gramado e de Canela e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, fortalecendo a integração regional e o posicionamento da Serra Gaúcha como um dos principais polos turísticos do país.