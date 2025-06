Corsan entrega primeira etapa da nova adutora, ampliando distribuição de água nos dois municípios

A Corsan entregou nesta terça-feira, 10, a primeira etapa da adutora (tubulação de grande porte que transporta água tratada) para abastecimento de Canela e Gramado. Neste primeiro momento, a nova extensão tem 4,5 km de canalização e vai ampliar a capacidade de produção e distribuição e a segurança operacional do sistema. Com diâmetro de 600 milímetros, em aço resistente à altas pressões hidráulicas, esta melhoria amplia em 60 litros por segundo a vazão de água distribuída, o que vai beneficiar, especialmente, o abastecimento para o município de Gramado.

Conforme o superintendente regional de relações institucionais, Lutero Cassol, essa é a primeira de uma série de obras que serão entregues pela Companhia nos próximos meses. “O plano de ação que foi pactuado com os prefeitos e a população, para a duplicação do sistema de produção, tratamento e distribuição de água dos dois municípios, estão começando a ser entregues. Os serviços ainda estão sendo executados, com previsão de conclusão de todo o trabalho até o final do ano”, esclarece.

Para o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, os trabalhos executados pela Corsan são de extrema importância para qualificação do saneamento básico do município. “Após muitos anos sem investimentos, a Companhia está alocando valores muito expressivos na nossa região, tanto no abastecimento de água quanto na expansão do esgotamento sanitário. Estamos chegando em um momento em que as entregas estão acontecendo e temos que agradecer a Companhia por isso”, pondera.

Também estão previstas para serem entregues, até o final do ano, as obras no bombeamento de água bruta, no Poço da Faca; a duplicação da estação de tratamento de água, localizada no Distrito Industrial; a duplicação a adutora (Canela/Gramado) com total de 11 quilômetros de extensão, o reservatório da ExpoGramado e a adutora da ExpoGramado até o Carazal.