Evento beneficente arrecada mais de R$ 38 mil para reconstrução da Casa Lar Rosa de Sarom

Os esforços e a solidariedade da comunidade e de empresas parceiras garantiu o sucesso do Happy Hour Beneficente realizado no último dia 7 de junho, na Roda Canela. A ação arrecadou R$ 38.280,00, valor que foi totalmente destinado à reconstrução da Casa Lar Rosa de Sarom, instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Promovido em parceria entre a Roda Canela e o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, o evento reuniu atrações culturais, gastronomia, passeio de trem, voltas na roda-gigante e um bazar beneficente, mobilizando moradores e visitantes em torno de uma causa nobre.

A organização do evento contou com o apoio de inúmeras empresas e pessoas que contribuíram para a realização do evento: Andrea Bolke, Brocker Turismo, Bustour, Felsen, Hods, Jolimont, Limpacto, Lupagraf, Moschen, Mundo a Vapor – Roda Canela, Nook Imóveis, ODB Comunicação, Padrão Visual, Segunda Gracia e Prime. Na ocasião, o grupo de bombeiros mirins também marcou presença.