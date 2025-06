Incêndio atinge casas na Travessa Canelinha, em Canela

Fogo consumiu duas residências e atingiu outras três; bombeiros seguem no local

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Travessa Canelinha, no bairro São Rafael, em Canela, por volta das 13h desta quarta-feira, 11 de junho. Até o momento, duas casas foram completamente destruídas pelas chamas e outras três residências próximas também foram atingidas pelo fogo, que se espalhou rapidamente.

A ocorrência mobilizou dois caminhões do Corpo de Bombeiros, que enfrentaram dificuldades no combate devido ao difícil acesso ao local e à estrutura das moradias, todas pequenas e de madeira.

No momento, o fogo já está controlado, e os bombeiros trabalham para extinguir completamente as chamas e evitar que outras residências sejam afetadas. A causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada após o encerramento da ocorrência.