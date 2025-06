Inscrições abertas para os Jogos Coloniais da 31ª Festa Colonial de Canela

A tradição e a diversão estão garantidas na 31ª Festa Colonial de Canela, que acontecerá de 11 a 27 de julho na Praça João Corrêa. Um dos momentos mais aguardados da programação é a realização dos Jogos Coloniais, que resgatam jogos típicos e fortalecem os laços entre as comunidades do interior, moradores e visitantes.

A principal novidade desta edição é a instalação da cancha de bocha na própria praça central. O espaço proporcionará uma experiência autêntica para turistas e valorizará, ainda mais, os costumes coloniais entre as famílias canelenses durante o período do evento.

Os Jogos Coloniais ocorrerão aos sábados e domingos, a partir das 10 horas, conforme cronograma que ainda será divulgado após a conclusão desta etapa. As inscrições abriram nesta terça-feira, dia 10, e seguem até 17 de junho, diretamente no Departamento Municipal de Esporte e Lazer – DMEL (Rua Patrício Zini Sobrinho, 431 – Bom Jesus, Canela). Para mais informações, regulamento e dúvidas, basta contatar via WhatsApp: (54) 9 9907-1838 (com Roberto).

Modalidades:

Bocha: Dupla Masculina e Trio Misto (com, pelo menos, uma mulher no trio)

Jogo 66: Livre

Jogo de Canastra: Livre