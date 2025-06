Prefeito recebe confirmação sobre doação de equipamentos pelo Rotary Internacional ao HCC

Na última sexta-feira, 6 de junho, o prefeito Gilberto Cezar recebeu a visita de uma comitiva de representantes do Rotary Internacional e de outros clubes rotarianos, no gabinete, na Prefeitura de Canela. Na oportunidade, o grupo entregou convite para que o chefe do Executivo se fizesse presente na 66ª Conferência Distrital da organização. Também durante a visita, o prefeito e a comitiva do Rotary trataram sobre a doação de torres de videolaparoscopia para o Hospital de Caridade de Canela (HCC): uma a ser entregue até o mês de agosto e a próxima até final do ano.

A entidade promoverá uma ação solidária no Dia dos Namorados para arrecadar fundos que serão empenhados na aquisição dos equipamentos para o HCC com clubes rotários parceiros do exterior. O tema já foi tratado em outro encontro com o prefeito Gilberto Cezar no mês de janeiro.

Participaram da reunião a secretária adjunta de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Solange Aguiar (que também é governadora assistente do Rotary); o presidente do Rotary Clube Canela-Inspiração, Federico Bergman; o representante da presidência do Rotary Internacional, governador distrital Dejarino dos Santos e a esposa Joelma dos Santos; e demais rotarianos.

Conferência do Rotary

No sábado, dia 7, após o convite da comitiva do Rotary Internacional, o prefeito Gilberto Cezar compareceu à cerimônia de abertura da 66ª Conferência Distrital da entidade, realizada no Teatro Municipal de Canela. Em sua manifestação, destacou a importância do evento para o turismo local, com a participação de representantes de clubes rotarianos de 58 cidades gaúchas no evento, valorizando a rede hoteleira, gastronômica e os atrativos. Ele também agradeceu o apoio do Rotary em diversas ações do Poder Público canelense.

Durante a conferência foram apresentados alguns projetos da entidade, considerados de sucesso, como o Torneio Rotary de Atletismo do Rotary Club de Porto Alegre São João e o Protagonismo Jovem do Rotary Club de São Leopoldo Leste. Também foram entregues os troféus da Campanha Lacre Solidário e Gaúcho de Arame.

Se manifestaram durante o encontro a governadora distrital do Rotary, Rosana Oppitz; a primeira governadora distrital do Rotary no Brasil, Adélia Villas; o deputado federal Marcel van Hattem; entre outros. O Centro de Tradições Gaúchas Querência, de Canela, fez uma apresentação para fechar a conferência.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela