TekSul apresenta tecnologia inédita no Brasil em parceria com gigante asiática durante feira internacional em São Paulo

Empresa de Canela expõe ao lado da Austar Group, maior fabricante de equipamentos farmacêuticos da Ásia, no maior evento do setor na América Latina

A indústria TekSul, sediada em Canela (RS), está participando da edição 2025 da *FCE Pharma – Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Farmacêutica, considerada a principal feira do setor na América Latina. O evento ocorre entre os dias **10 e 12 de junho, no *São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, reunindo os principais players da indústria farmacêutica mundial.

Durante a feira, a TekSul expõe ao lado de sua parceira estratégica, a Austar Group — maior fabricante de máquinas e equipamentos farmacêuticos da Ásia, presente em mais de 100 países. A parceria entre as duas companhias consolida a posição da TekSul no cenário nacional como referência em inovação e tecnologia no setor industrial.

Juntas, TekSul e Austar apresentam ao mercado brasileiro uma *novidade exclusiva: a *revisora automática C-TRUE, uma solução de ponta na inspeção visual, com todo o suporte técnico Teksul.

A presença da TekSul na FCE Pharma simboliza mais um passo no crescimento da empresa, que recentemente comemorou 25 anos de trajetória e firmou importantes colaborações com centros de inovação como a UFU e a Embrapii, contribuindo para a redução da dependência de importações no setor de vacinas no Brasil.

Para Canela, a atuação da TekSul representa um orgulho local: trata-se de uma das empresas mais relevantes no segmento industrial da cidade, com forte investimento em tecnologia, qualificação profissional e geração de empregos. Sua participação em feiras internacionais reforça o papel estratégico da região como polo de inovação e desenvolvimento no Rio Grande do Sul.