Aberto credenciamento de artesãos para participação na Festa Colonial e Temporada de Inverno

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, está com edital de Chamamento Público aberto até o dia 13 de junho, para o credenciamento de artesãos para comercialização de artesanato nas casinhas a serem disponibilizadas durante a Temporada de Inverno 2015 e a 31ª Festa Colonial de Canela, que acontecerão entre julho e agosto na Praça João Corrêa.

O credenciamento é necessário para garantir a participação de artesãos nas nove casinhas a serem disponibilizadas, popularizando o artesanato, incentivando o comércio local, o fluxo de turistas, e promovendo o turismo e a cultura no Município. Caso o número de credenciados seja superior aos espaços determinados, será realizado sorteio público para definir os contratados.

Os interessados em participar da seleção podem acessar o Edital no site do município: www.canela.rs.gov.br, no link de licitações. Mais informações pelo contato: (54) 3282-5024, no ramal 2430, no horário das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16h30. Ou, ainda, no e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br.