Campeonato de Bocha de Canela define finalistas neste sábado

O Campeonato Municipal de Bocha em equipes promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela terá a segunda rodada da semifinal neste sábado, dia 14, a partir das 13 horas, com confrontos na sede da Associação dos Funcionários da CEEE (AFCEEE) e na sede do bairro Dante.

A primeira rodada da semifinal foi disputada no último sábado, 7. Os resultados foram: União Rancho Grande 3 x 0 AFCEEE : Simples 15 x 8, Dupla 15 x 11 e Trio 15 x 06 e Bar do Miningite 2 x 1 Vila Dante: Simples 12 x 15, Dupla 15 x 07 e Trio 15 x 09.

Nos confrontos deste sábado, dia 14, as equipes se enfrentarão novamente e os vencedores irão para a final. Para se classificar, a AFCEEE tem que vencer as três partidas, simples, dupla e trios, mas o União Rancho Grande não pode marcar 26 pontos no total. Caso o União Rancho Grande vença uma das três partidas, já está na final. A situação da Vila Dante é mais tranquila, podendo até perder uma das partidas, desde que a equipe Bar do Miningite não marque 32 pontos no geral.

As partidas finais também serão disputadas com jogos de ida e volta, que serão realizados nos dias 21 de junho e 5 de julho. Os que forem derrotados disputarão o 3º lugar. A premiação será realizada durante o jantar de confraternização que acontecerá na sede da Vila Dante, no dia 5 de julho.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela