Com foco no bem-estar, Gramadozoo promove Festa Junina para animais

É tempo de Festa Junina e os animais do Gramadozoo estão participando de atividades de enriquecimento ambiental com a temática típica. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi celebrado em 5 de junho, a equipe técnica está promovendo ações educativas para os visitantes e de bem-estar animal ao longo de todo o mês. Com as baixas temperaturas, a proposta é garantir que as espécies permaneçam em movimento e saudáveis. Em clima de arraiá junino, fogueiras cenográficas, espantalhos, barraca do beijo, maçãs do amor e balões de São João são colocados nos recintos de diversas espécies de animais. Os primeiros a receber os enriquecimentos foram as capivaras, o puma e as macacas-aranha-de-cara-vermelha.

No recinto do puma, a decoração junina estava recheada de pequenos pedaços de carne. Conforme a bióloga Tathiana Barros, responsável técnica do Gramadozoo, o objetivo da atividade é aguçar todos os instintos e aquecer o corpo. “Em cada enriquecimento, propomos ao animal a execução de um ou mais estímulos. Ou seja, atividade física diante ao tempo dedicado às interações espalhadas no recinto e para alcançar os itens fixados no alto, estímulo cognitivo para entender e resolver as situações e estímulos sensoriais perante texturas, sons, cheiros e sabores diversos de cada objeto”, afirma Tathi.

Já na ilha das macacas-aranha, a Festa Junina contou com balão de São João recheado com folhas, fogueira com “lenhas” recheadas de frutas e legumes, saco de pipoca com frutas e pinhão e chapéus de palha com polenta, pinhão e amendoim. “No inverno, oferecemos uma dieta mais calórica para as espécies. Com o reforço, garantimos o índice zero de internações hospitalares”, explica.

E, para celebrar o Dia dos Namorados, não podia faltar a tradicional Barraca do Beijo, que foi instalada no recinto das capivaras. O casal da espécie ganhou uma romântica refeição. O cardápio alimentar de frutas, folhas, legumes e suplementação foi oferecido em estruturas decorativas no formato de maçã do amor.

Os enriquecimentos temáticos em alusão ao Mês do Meio Ambiente continuam nos próximos finais de semana. No sábado (14), as atividades serão preparadas para a onça-preta e os bugios. No domingo (15), participam as jaguatiricas, gatos-do-mato e macacos-barrigudo. Além das atividades ocupacionais com os animais, os visitantes também participam de ações educativas, como bate-papos com a equipe, encontros com animais e o Zoo Sensorial, uma divertida tarefa de descobertas sobre a fauna brasileira para casais. O Gramadozoo fica no Km-35 da ERS 115 e funciona das 10h às 16h.