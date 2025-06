Grupo de Gramado representa o Brasil em festival internacional de teatro de bonecos na Argentina

O grupo Bonecos da Montanha, sediado em Gramado, representou o Brasil no 24º Festival Latinoamericano Tatá Piriri, realizado na província de Misiones, na Argentina. Reconhecido por sua longa trajetória no teatro de animação, o grupo participou com cinco apresentações – quatro sessões do espetáculo Histórias do Carlão e uma apresentação especial da obra adulta AmericanaMente, que encerrou o evento.

O festival reuniu importantes companhias da Argentina, Venezuela e Uruguai, países tradicionalmente reconhecidos pela excelência e tradição no teatro de títeres (como é chamado o teatro de bonecos no mundo hispânico). As apresentações ocorreram no Teatro Centro de Eldorado, em cidades vizinhas e também em espaços comunitários e merendeiros.

“Foi maravilhoso! Encontrar, reencontrar e re-conhecer novos amigos nesse meio que tanto admiramos”, afirmou Nelson Haas, bonequeiro com mais de três décadas de estrada. Já Beth Bado destacou a emoção de integrar o festival: “Participar de um evento feito com tanto amor por Omar Holtz e sua grande família foi emocionante. Conhecemos colegas incríveis e assistimos a obras de altíssimo nível técnico e artístico.”

©sergioazevedophotos 2018

O espetáculo AmericanaMente emocionou o público e colegas, como Lucía, do grupo Lucía di Mauro Títeres, que parabenizou Beth às lágrimas após a apresentação. Já Histórias do Carlão envolveu adultos e crianças, com direito a interação após o espetáculo: o público subiu ao palco para conhecer os bonecos e os artistas.

Representar o Brasil – e especialmente o Rio Grande do Sul – em um momento tão delicado para os países latino-americanos foi uma experiência marcante. “Levar alegria e reflexão num contexto de tantas dificuldades foi uma honra”, resume o grupo.

©sergioazevedophotos 2018

De volta ao Atelier dos Bonequeiros, em Gramado, o grupo se prepara agora para o Encontro Nacional de Mamulengo, que acontece em breve em São Paulo, levando mais uma vez o teatro de animação gaúcho para os grandes palcos do Brasil.