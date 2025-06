O PADRÃO MORAL É FALHO

Romanos 2:12-15 fala que todo homem que ainda não foi salvo, que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e não se alimenta da Bíblia diariamente, é guiado internamente pela sua consciência, que está alheia à verdade divina. Esse guiar do padrão moral é falho, porque depende da lei gravada em cada coração, seja pela educação familiar que recebeu, pela cultura ou pela sociedade em que vive. É por esse motivo que a mesma atitude pode ser reprovada pela consciência de uns e aprovada pela consciência de outros. Já a lei de Deus coloca todos sob o mesmo padrão e sob o mesmo guiar do Espírito. Ela reprova e aprova as mesmas coisas para todos, independendo do meio em que cada um vive.

As pessoas só viverão em paz quando todas forem guiadas pela lei de Deus e não mais pelo seu próprio padrão moral interior. Somente assim elas aprovarão e reprovarão as mesmas coisas.

.

“Oração Confissão de pecados”

Pai Celeste, eu Te louvo pela graça que recebi através do Senhor Jesus Cristo. Eu me regozijo na vitória que Tu me forneceste para viver acima do pecado e do fracasso. Eu me apresento diante de Ti em confissão e para implorar a Tua misericórdia sobre os meus próprios pecados e os pecados da Tua Igreja, que é o Teu corpo.

Pai, em nome de Jesus Cristo, venho em Tua presença para confessar, e rejeitar e não tolerar mais a ação dos espíritos de engano, de lascívia, de apostasia e de avareza. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que Tu venhas tirar todo o fermento religioso e farisaico, os ensinamentos humanos, a mentira e as ideias próprias do meu interior. Vem operar através da Tua Palavra, e que eu possa exaltá-La. Eu reconheço que a Tua Palavra é o único caminho, a única verdade e a única vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti para que eu tenha disciplina, responsabilidade, limites, ordem, liderança e organização. Que eu venha ter interesse pelos outros, ajudando e orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço-Te que toda vez que eu for ensinar, ministrar ou pregar a Tua Palavra, que isto seja feito com vida e revelação, sem interferência do ego.

Pai, ajuda-me a assumir minha posição de membro do Corpo de Cristo, com interesse pela obra de Deus e com responsabilidade. Peço-Te tudo isso Senhor e Te agradeço, vem concluir a obra que Tu iniciaste, Senhor, em minha vida e na vida dos meus irmãos. Glorifico e exalto o Teu nome, pois o Teu nome é santo, santo, santo. Em nome do Senhor Jesus.

Amém.