Operação Poste Limpo retira mais uma tonelada de fios inativos do Centro e avançará para os bairros de Canela

Mais uma tonelada de fios inativos foram retiradas na 5ª etapa da Operação Poste Limpo promovida pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Trânsito e Fiscalização, em parceria com a RGE e operadoras de internet da região, que aconteceu na Avenida João Pessoa até início da Avenida Cônego João Marchesi, na última terça-feira, dia 10.

Conforme o diretor do Departamento de Fiscalização, Márcio Sauer Dias, a operação que está sendo realizada de forma eficaz na área central da cidade vai se expandir para os bairros. “Queremos desobstruir os postes, gerando maior visibilidade e segurança em todas as vias da cidade”, ressalta. A próxima etapa está prevista para o dia 24 de junho, em bairro a ser definido nos próximos dias, após reunião entre a Secretaria de Trânsito e as operadoras de internet envolvidas na operação.

Foto e texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela