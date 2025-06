Parque do Caracol, em Canela, ganha experiência inédita no Brasil

O Salto de Pêndulo® Duplo transforma o atrativo da Serra Gaúcha em um pólo de turismo de aventura e natureza.

O Parque do Caracol, em Canela, ganha uma experiência inédita no Brasil: o Salto de Pêndulo® Duplo. A novidade começou a operar na terça-feira, 10 de junho, pela Natural Extremo – empresa referência nacional no segmento – colocando o atrativo da Serra Gaúcha no roteiro do turismo de aventura e natureza.

A atração, que já está em funcionamento também na modalidade individual, permite saltar em queda livre de uma altura de 140 metros, em uma velocidade que pode chegar a 125km/h com duração de quatro segundos. No salto duplo, duas pessoas pulam juntas, compartilhando a adrenalina. Esta é a primeira operação aberta ao público desse tipo no Brasil.

“O Salto conta com equipamentos de última geração, tecnologia exclusiva de cabos de aço e ancoragens de teleférico, além de acompanhamento técnico especializado em cada etapa. O Salto de Pêndulo® é uma atividade registrada e regularizada, reforçando o compromisso da Natural Extremo com inovação, tecnologia e segurança”, afirma Pedro Freiberger, Head de Projetos da Natural Extremo.

Uma das atrações mais aguardadas da reabertura do Parque do Caracol, que aconteceu no último dia 24 de maio, o Salto de Pêndulo® está estrategicamente posicionado diante da Cascata do Caracol, um dos cartões-postais mais icônicos da Serra Gaúcha, permitindo aos aventureiros sentir o frescor de suas águas e contemplar a famosa queda d’água sob uma nova perspectiva.

Rafael Bridi, sócio-fundador da Natural Extremo, explica que o Salto de Pêndulo® foi pensado para proporcionar uma experiência única para as pessoas. “Queríamos entregar algo que realmente ficasse marcado na memória das pessoas. O salto é mais do que uma atividade de aventura, é uma vivência transformadora, de superação pessoal, imersão na natureza e muita emoção”, destaca.

A construção da estrutura exigiu investimento de R$ 3,5 milhões e passou por um rigoroso processo técnico e ambiental. Desta forma, toda a estrutura foi projetada para preservar a vegetação nativa e minimizar o impacto visual e ecológico do Parque do Caracol.

Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol, afirma que o Salto de Pêndulo® coloca o parque no roteiro de turismo de aventura e natureza do Brasil. “Estamos agregando mais uma atração nesse novo momento, ampliando o perfil de turistas que recebemos para proporcionar uma experiência completa e diferenciada para quem visita o parque. Essa é uma atração inédita no Brasil, o que também dá visibilidade para a cidade de Canela em nível internacional.”, avalia.

As vendas para o Salto de Pêndulo® no Parque do Caracol são feitas de forma online no site da Natural Extremo (naturalextremo.com/caracol) e também em uma estrutura de venda da empresa no parque. A operação é feita mediante agendamento prévio, com possibilidade de encaixe no local, garantindo o controle da atividade e uma melhor experiência ao público.

Além do ingresso, cobrado à parte do “Bilhete Caracol”, que dá acesso somente a atrativos como o Observatório – A Torre Araucária, churrasqueiras e Deck da Cascata do Moinho do Parque do Caracol, o turista aventureiro pode adquirir os pacotes de mídia, fotos e vídeos do Salto de Pêndulo®.

Sobre a Natural Extremo

Fundada em 2018, a Natural Extremo já soma mais de 30 mil aventuras extremas realizadas. Referência em turismo de aventura no país, a empresa recebe visitantes de todos os Estados brasileiros e já proporcionou momentos memoráveis para clientes de 67 países. Atualmente, a Natural Extremo opera experiências únicas em dois destinos icônicos do turismo de aventura no Brasil. Em Urubici (SC), sua unidade operacional está inserida em uma área de mais de 3.000 m² no Parque Mundo Novo, oferecendo atividades radicais e infraestrutura completa para descanso e lazer, incluindo Salto de Pêndulo®, Tirolesa de Bike, Tirolesa, slacklines e uma Teia Suspensa. Já no Parque do Caracol, em Canela (RS), a empresa proporciona o Salto de Pêndulo®, uma experiência de adrenalina única em meio a uma das paisagens mais impressionantes da Serra Gaúcha.Com sede administrativa em Florianópolis, a Natural Extremo investe na construção de um ecossistema forte, estimulando o turismo de aventura e fomentando destinos com serviços inovadores e profissionais, que garantem segurança e diversão aos participantes. Mais informações em: www.naturalextremo.com.

Sobre o Parque do Caracol

O Parque do Caracol é uma das joias da Serra Gaúcha. Uma oportunidade única de sentir a natureza e a grandiosidade da Cascata do Caracol, uma queda d’água de 131 metros. São 25 hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e um bioma diversificado. Além de seus atributos naturais, conta com uma jornada imersa na natureza com diversos atrativos, como o Deck da Cascata do Moinho, Churrasqueiras, Observatório – A Torre Araucária, Casa Raízes, Salto de Pêndulo®, uma aventura Natural Extremo, e muito mais! O Passaporte do Caracol guia o visitante nesta jornada. Canelenses e gramadenses têm entrada gratuita no parque. Já os gaúchos, tem disponível ingresso com desconto. Informações oficiais em www.parquecaracol.com.br .

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

