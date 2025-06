Prefeito Gilberto garante R$ 800 mil para Canela com deputado Lucas Redecker

Durante agenda oficial em Brasília nesta semana, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, confirmou a liberação de R$ 800 mil em recursos federais destinados ao município. Os valores já estão depositados nos cofres públicos e resultam de articulação junto ao deputado federal Lucas Redecker, que reiterou o compromisso com Canela e com a gestão municipal.

Do montante, R$ 600 mil serão destinados à área da saúde, com foco no custeio de serviços essenciais à população, contribuindo para a manutenção e qualificação do atendimento nas unidades de saúde do município. Os outros R$ 200 mil serão aplicados em ações administrativas da estrutura de governo, também na modalidade de custeio.

Segundo o prefeito Gilberto Cezar, os recursos representam um reforço importante para a gestão municipal. “Esses valores chegam em boa hora e demonstram o reconhecimento do trabalho sério que estamos realizando em Canela. Agradeço ao deputado Lucas Redecker pela parceria e compromisso com as nossas demandas”, destacou.

A Prefeitura segue empenhada em buscar novos investimentos e parcerias para garantir mais qualidade de vida à população e o fortalecimento dos serviços públicos em todas as áreas.