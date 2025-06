Prefeito Gilberto leva demandas de Canela diretamente ao Ministro da Saúde

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, esteve em reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta semana, em Brasília, para apresentar demandas prioritárias do município voltadas ao fortalecimento da atenção básica e das ações de vigilância em saúde. Entre os pedidos, destacou-se a solicitação de aprovação da Portaria de Habilitação para o credenciamento de 11 novos Agentes de Saúde e Combate às Endemias (ACE), fundamentais para intensificar o controle e prevenção de diversas doenças.

Durante o encontro, o prefeito também solicitou apoio financeiro e técnico ao Hospital de Caridade de Canela (HCC), reforçando a importância de garantir sustentabilidade à instituição diante da crescente demanda por serviços.

Além disso, Gilberto Cezar apresentou dois projetos estratégicos de expansão da rede de saúde municipal: a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Canelinha e a habilitação da UBS no bairro Leodoro de Azevedo. “Estamos empenhados em garantir que nossa população tenha acesso a um sistema de saúde cada vez mais estruturado e próximo das comunidades. Por isso, buscamos o apoio direto do Ministério da Saúde para viabilizar essas melhorias”, destacou o prefeito.

A agenda faz parte de uma série de articulações da gestão municipal junto ao governo federal, com o objetivo de atrair investimentos e ampliar os serviços públicos em Canela, especialmente nas áreas mais sensíveis como a saúde.