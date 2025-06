Assistência Social promoverá ação sobre conscientização da proteção aos idosos

A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela, em parceria com a Pastoral do Idoso da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, realizará uma programação especial em alusão ao Junho Violeta: Mês de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Será no dia 18 de junho, às 14 horas, no Salão Paroquial, localizado na Praça da Matriz. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade 60 +.

ESTATUTO DO IDOSO

Para 2025, foram realizadas algumas atualizações no Estatuto do Idoso, como a ampliação dos Benefícios da Carteira do Idoso com redução da idade mínima para 60 anos, modernização e inclusão digital com integração da Carteira do Idoso a plataformas digitais, facilitando o acesso aos benefícios e promovendo a inclusão digital entre os idosos, reconhecimento das instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) como entidades de saúde, além da assistência social, fortalecendo o atendimento integral aos idosos.

PROGRAMAÇÃO

14h – Abertura com participação do Padre Franco

14h10 – Momento de Reflexão – (com a secretária de Assistência Social – Carmen Seibt)

14h30 – Palestra sobre prevenção na Terceira Idade (Polícia Civil)

15h – Atividades lúdicas e café de integração