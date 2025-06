Capitão Cara de Mau comemora 16 anos de pirataria do bem

Piratas em festa! Nesta quarta-feira, 11 de junho, Cara de Mau comemorou 16 anos de existência. Para celebrar, o Capitão mais divertido dos Sete Mares realizou algumas surpresas para presentear os verdadeiros protagonistas dessa história de sucesso: os clientes!

Durante a noite, aniversariantes do mesmo dia que estavam jantando nas unidades de Gramado e Porto Alegre ganharam a famosa nota dourada de 100 dobrões para usar na compra de mimos nas lojas de souvenir das pizzarias. A cada sessão, o dinheiro fictício também foi sorteado no palco, premiando pessoas de forma aleatória.

Em Gramado, quatro sortudos tiveram a conta toda paga pelo Capitão Cara de Mau. Já em Porto Alegre, dois vencedores ganharam uma rodada de chopp e refrigerante.

As crianças não ficaram de fora da celebração. Piratinhas atendidos por entidades beneficentes que também fizeram aniversário no dia 11 foram convidados para curtir as atrações da pizzaria com mais três acompanhantes.

Para homenagear o Capitão Cara de Mau, ao longo da noite foram distribuídos drinks de rum para os adultos e de guaraná para os pequenos fazerem brindes ao aniversariante.

Bolo fake temático, torre e arranjos especiais para as mesas feitos de balões decoraram as pizzarias. Além disso, na unidade de Gramado foi realizado um happy hour musical com o DJ Naldo e ativações de malabaristas e da pirata Lua com perna de pau em frente ao local, interagindo com o público que circulava nas ruas.

Segundo a família Scur Dalateia, proprietária do negócio, ninguém ficou de fora da celebração daquela que é considerada, hoje, uma das principais atrações turísticas de Gramado e sucesso na capital gaúcha. “Cara de Mau já recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes desde a sua abertura”, revela.

A pizzaria que nasceu inspirada na magia do filme Piratas do Caribe, retrata o universo dos aventureiros dos Sete Mares com muita diversão. Cenografia temática, personagens únicos, cardápio com mais de 80 sabores, sendo alguns exclusivos, como o “Porto” e “Lágrimas de Sereia”, e drinks autorais são apenas alguns dos atrativos que encantam quem já conheceu o local.

Para o CEO do Grupo Unity, detentora da marca, Roger Wingert, o sucesso do empreendimento se deve as características inéditas. “Fomos os pioneiros na criação de uma pizzaria temática em Gramado. Quem nos visita encontra não só gastronomia, mas entretenimento de alta qualidade, com shows feitos por artistas completos”, afirma o executivo.

A família Scur Dalateia destaca que Cara de Mau é uma experiência que só quem vive consegue descrever. “Entrar aqui é embarcar em uma aventura que mexe com todos os sentidos, mas, principalmente, a emoção. Como costumamos dizer, poderia ser só uma pizzaria, mas é Cara de Mau”, finalizam.