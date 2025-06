Os números do seu negócio como ferramenta na tomada de decisão

Caro leitor, você já se perguntou o por que é tão difícil tomar decisões como empresário? Ser empresário parece glamouroso visto de fora: você é o chefe, faz seus próprios horários, toma as decisões e comanda o rumo da empresa. Mas a verdade é que, por trás de cada escolha, existe um peso enorme — e é justamente isso que torna o ato de decidir algo tão complicado.

Primeiro, vem a dúvida constante: “E se eu estiver fazendo a escolha errada?”. Essa pergunta é o terror de qualquer dono de negócio. Investir em um novo produto, contratar alguém, mudar de fornecedor, aumentar preços, dentro outros, tudo pode dar certo, mas também pode virar um baita prejuízo. O problema é que, muitas vezes, o empresário não tem tempo nem todos os dados nas mãos. Ele tem que decidir com base em experiência, feeling e, às vezes, sorte.

Outro ponto que pega é a responsabilidade. Quando você toma uma decisão como líder, você não está mexendo só com o seu futuro — está afetando funcionários, clientes, parceiros e até a reputação da marca. É um peso que muita gente de fora não percebe. Enquanto uns pensam “é só escolher e pronto”, o empresário está pensando nas mil consequências que aquela escolha pode gerar.

Tem também o medo de mudar. Às vezes, o negócio está indo bem, mas o mercado muda, e é preciso se adaptar. Mudar processos, abandonar um produto ou até dar um passo pra trás pra dar dois à frente exige coragem. E coragem nem sempre é fácil quando você tem boletos pra pagar e uma equipe que depende de você.

Todos esses pontos que elenquei até agora podem ter os números da empresa como um aliado, pense neles como um computador de bordo de um avião e que é baseado nisso que você como piloto da empresa vai poder se basear e “voar” com mais segurança.

No fim das contas, tomar decisões faz parte do pacote de ser empresário. É desconfortável, dá frio na barriga, mas também é o que move o negócio pra frente. Errar faz parte, aprender também. E com o tempo, os erros viram experiência, e as decisões vão ficando um pouco menos assustadoras — só um pouco, mas com os números claros o caminho fica mais fácil com certeza!