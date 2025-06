“Patrimônio Cultural de Canela” lançado com sucesso no Espaço Sicredi

O lançamento do livro Patrimônio Cultural de Canela – Proteção aos Bens Materiais de Valor Histórico foi um sucesso. A obra escrita pelo advogado, jornalista e historiador Márcio Cavalli atraiu a atenção de dezenas de pessoas ao Espaço Sicredi, no dia 11 passado.

O escritor, após breve explanação sobre o livro, autografou exemplares e interagiu com os presentes. Para tornar a noite mais saborosa, a Toca da Bruxa acolheu a todos com um coquetel com três sabores de pizza. Membros do Rotary Clube de Canela prepararam toda a decoração do local.

Conforme anunciado, o autor doará metade do valor das vendas dos exemplares ao clube de serviço, que repassará os valores à Apae, Cavalli salientou que, graças aos apoiadores Grupo Brocker, Mundo a Vapor, Toca da Bruxa, Água das Hortênsias e Sicredi Pioneira, foi possível idealizar uma ação solidária em prol de uma entidade, e a escolhida foi a Apae. O primeiro repasse de valores será feito nesta segunda-feira (16).

A OBRA

Patrimônio Cultural de Canela é a quinta obra do autor Márcio Cavalli. Ela trata sobre a preservação de bens de valor histórico, como prédios, casas, monumentos e outros, que referenciam a história do município. No caso, faz um alerta quanto aos exemplares ainda existentes, no sentido de que a legislação seja aplicada para a preservação de estruturas como a Casa de Pedra, o Teatro Municipal, entre outras. “O apelo é trazer a comunidade para a discussão a respeito de uma parte importante sobre a memória do município”, diz o autor.