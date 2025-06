Polícia Civil cumpre mandados relacionados a homicídio em Gramado e prende dois por tráfico de drogas em Caxias do Sul

Operação busca esclarecer a morte de Fernando Ferrari, de 22 anos, ocorrida no dia 6 de junho; crime está ligado à disputa entre facções criminosas

A Polícia Civil de Gramado, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Caxias do Sul (DHPP/CXS), deflagrou na última quinta-feira (12) uma operação no bairro Vila do Cemitério, em Caxias do Sul, que resultou na prisão de um homem e uma mulher por tráfico de drogas. A ação contou com o suporte operacional da DRACO, 2º DPD e 3º DPD.

A ofensiva faz parte da investigação do homicídio de Fernando Ferrari, de 22 anos, ocorrido no dia 6 de junho em Gramado. Durante o cumprimento dos mandados de busca, os policiais localizaram drogas em um ponto de tráfico ativo, o que permitiu a coleta de novas provas que ajudam a esclarecer o assassinato.

Segundo a Polícia Civil, o crime está relacionado a uma disputa entre grupos criminosos rivais. Um dos principais suspeitos de envolvimento na execução segue foragido.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Gramado e, posteriormente, ao presídio. As investigações continuam com prioridade, visando à captura do foragido e à identificação de todos os envolvidos na ação criminosa.