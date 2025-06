Redecker e R$ 200 mil para a quadra do Santa Marta!

Temos, sim, uma boa notícia para comemorar. Na tarde desta sexta-feira, 13 de junho, o vereador e presidente da Câmara de Canela, Felipe Caputo (PSDB), fez uma chamada de vídeo diretamente do gabinete do deputado federal Lucas Redecker (PSDB), acompanhado do assessor Moacir Cardoso. Do outro lado da linha, este colunista que vos escreve. O objetivo do contato era confirmar, pessoalmente com o deputado, o envio de uma emenda no valor de R$ 200 mil para o ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

Havia dúvidas na comunidade sobre a destinação dessa verba — se viria mesmo, se seria utilizada na quadra, se não acabaria sendo redirecionada para outro fim. Caputo, com o celular em mãos e a ligação em viva-voz, buscou a confirmação direto da fonte: sim, o recurso está destinado à troca do piso da quadra do ginásio, e o deputado acredita que o repasse pelo governo federal deve ocorrer até outubro, ou no mais tardar, no início de novembro.

É uma vitória, ainda que tardia. O ginásio Carlinhos da Vila, onde acontecem as principais competições de futsal e vôlei de Canela, está em situação crítica — e não é de hoje. O piso, desgastado, coloca em risco a integridade física de quem pratica esporte no local. A emenda de R$ 200 mil não resolve todos os problemas, mas é um passo. É um alívio pontual, uma solução paliativa para uma parte importante da estrutura.

Sabemos — e quem frequenta o ginásio sabe ainda mais — que as carências vão além do piso: não há copa, os banheiros e vestiários são inadequados, as redes e divisórias estão precárias e o estacionamento é um desafio à parte. Mas, com este recurso, ao menos a quadra poderá ser reformada de forma minimamente digna, permitindo que o esporte continue respirando, ainda que com dificuldade.

Nosso papel, como imprensa, é criticar quando necessário — e fazê-lo sem medo. Mas também é reconhecer quando há esforço, quando há entrega, quando há resultado. Por isso, o registro público ao vereador Felipe Caputo por buscar esse apoio. E o agradecimento ao deputado Lucas Redecker, que, só nesta semana, já destinou R$ 800 mil para a saúde e, agora, outros R$ 200 mil para o esporte de Canela. R$ 1 milhão em emendas para o nosso município em poucos dias.

Aí que eu me refiro!

Mas é preciso ir além

Mesmo com a futura reforma do piso, o ginásio Carlinhos da Vila continuará sendo apenas um espaço possível — e não o espaço ideal. Canela precisa, com urgência, de uma estrutura esportiva à altura dos seus atletas e das competições que sedia. O ginásio atual, mesmo reformado, seguirá sendo limitado e insatisfatório para quem vive o futsal e o vôlei com paixão e compromisso.

Há um projeto, é verdade, para a construção de um novo ginásio com recursos provenientes da contrapartida da Corsan, estimados em R$ 9 milhões. Mas, entre expectativa e realidade, ainda há um longo caminho: projeto executivo, licitação, obra, entrega. E o tempo, neste caso, custa caro. Enquanto o novo não vem, precisamos cuidar do que temos — e lutar por cada centavo que possa ser investido na qualificação do espaço existente.

Que o gesto de Caputo e Redecker inspire outros parlamentares e lideranças a também olharem para o esporte com a importância que ele merece. Não é só lazer — é saúde, é inclusão, é cidadania.

Canela precisa de mais. E precisa rápido. Compreende-se a demora quando falamos de obras públicas, porém, existem ações baratas e rápidas que fariam muito pelo Carlinhos da Vila.