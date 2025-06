Região das Hortênsias participa do 4º Encontro Nacional da Pessoa Idosa do Sesc, em Bento Gonçalves

Evento reuniu mil idosos e contou com palestra sobre longevidade, oficinas e vivências voltadas ao envelhecimento ativo

Nos dias 09, 10 e 11 de junho, o município de Bento Gonçalves recebeu o 4º Encontro Nacional da Pessoa Idosa do Sesc, reunindo mil idosos de diversas regiões do Rio Grande do Sul e do Paraná. A delegação da Região das Hortênsias marcou presença com 12 participantes, que integraram uma programação repleta de atividades voltadas ao bem-estar, à inclusão digital e ao fortalecimento dos vínculos sociais.

Entre os destaques da programação esteve a palestra com o Dr. Emílio Moriguchi, especialista em envelhecimento e longevidade, que abordou hábitos e práticas para uma vida mais longa e saudável. O evento também promoveu um debate com convidados, mediado por Michele Silveira, coordenadora do Trabalho Social com Pessoas Idosas do Sesc/RS, trazendo à tona temas relevantes para o envelhecimento com qualidade de vida.

Durante os três dias, os idosos participaram de diversas atividades, como o passeio na tradicional Maria Fumaça, oficinas de dança circular e hip hop, além de práticas como a ginástica para o cérebro. Também foi realizada uma palestra voltada ao uso de aplicativos e inteligência artificial, incentivando o contato com as novas tecnologias e promovendo a inclusão digital do público sênior.

Sobre o Programa Sesc Maturidade Ativa – Capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o programa está há mais de 20 anos no Estado com o objetivo de promover qualidade de vida e envelhecimento ativo de pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. No projeto, os participantes reúnem-se para conviver, divertir, confraternizar, aprender e desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários. Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado para o envelhecimento, valorizando o papel do participante na sociedade contemporânea e a prática da responsabilidade individual e coletiva. Atualmente, são 59 grupos ativos com atividades sistemáticas no RS. Mais informações em www.sesc-rs.com.br/assistencia/maturidadeativa.