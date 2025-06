Saúde ampliará o horário de atendimento na Unidade Central a partir de segunda-feira

Com o objetivo de qualificar o atendimento à população durante o período do inverno que tem maior incidência de doenças respiratórias, a Secretaria de Saúde de Canela está iniciando o Programa Inverno Gaúcho: de 16 de junho a 13 de agosto. A iniciativa promoverá o funcionamento do turno estendido na Unidade Central de Saúde, nas segundas, terças e quartas-feiras, das 18h às 21h.

Conforme o secretário de Saúde, Jean Spall, durante esse horário especial, a Unidade estará preparada para atender exclusivamente pacientes com sintomas gripais e respiratórios, com dois médicos clínicos gerais e equipe completa de enfermagem disponíveis para prestar o atendimento necessário.

Esta ação tem como finalidade agilizar o acolhimento de pacientes sintomáticos respiratórios, evitar a superlotação do Hospital de Caridade de Canela (HCC), especialmente por casos que podem ser resolvidos no nível da atenção primária, e oferecer uma alternativa acessível e eficiente de atendimento fora do horário comercial. “Contamos com a colaboração de todos na adesão deste serviço, reforçando a importância de procurar o atendimento adequado ao seu quadro clínico”, finaliza o secretário.

UNIDADES DE SAÚDE ABERTAS NESTE SÁBADO

A Secretaria de Saúde informa que em virtude da recuperação do expediente referente ao ponto facultativo do dia 20 de junho, todas as Unidades Básicas de Saúde de Canela estarão abertas para atendimento neste sábado, dia 14 de junho, das 7h às 13h. As salas de vacina também estarão abertas das 7h30 às 12h.