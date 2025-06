Senac Gramado oferece cupom de desconto de Dia dos Namorados

Em homenagem ao Dia dos Namorados, o Senac-RS lançou uma campanha especial que oferece 12% de desconto em diversas modalidades de cursos. O Senac Gramado participa da ação, válida para inscrições realizadas entre os dias 4 e 17 de junho, mediante o uso do cupom NAMOR2025.

A promoção abrange cursos livres e idiomas na modalidade presencial. É uma excelente oportunidade para quem deseja aprender algo novo, se profissionalizar ou dar um passo a mais na carreira — sozinho ou a dois.

Entre as opções disponíveis na escola estão os cursos de Cozinheiro, Confeiteiro, Informática Fundamental Office e Mobile, Fotografia Digital com Photoshop, Sommelier de Vinhos, Preparo de Bolos e Tortas e Culinária de Massas Frescas e Recheadas.

Para saber mais sobre os cursos disponíveis e se inscrever com desconto, os interessados devem acessar o site do Senac Gramado ou comparecer presencialmente na unidade, localizada na rua São Pedro, 663, no bairro Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (54) 3286-4445 ou pelo WhatsApp (54) 98406-0785.