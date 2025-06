60 anos do Rotary Club de Canela

Na última sexta-feira, dia 13 de junho, o Rotary Club de Canela realizou uma emocionante festiva em comemoração aos seus 60 anos de fundação.

O evento, marcado por momentos de confraternização, homenagens e celebração, contou com a presença das Governadoras do Distrito 4670, Rosana Optizz, ano rotário 24/25 e Denise Pastori ano rotário 23/24 e reuniu autoridades locais, rotarianos de outros clubes e membros da comunidade que fizeram parte dessa trajetória de dedicação ao serviço voluntário e bem-estar social.

Fundado em 15 de junho de 1965, o Rotary Club de Canela tem desempenhado, ao longo das décadas, um papel fundamental no desenvolvimento de projetos sociais, educacionais e ambientais na cidade. São seis décadas de compromisso com os valores rotarianos, promovendo a paz, a ética, a solidariedade e a cidadania.

Durante a cerimônia, foram relembrados marcos importantes da história do clube, com destaque para ações comunitárias, parcerias com escolas, campanhas de saúde além da constante contribuição para a erradicação da poliomielite, causa abraçada mundialmente pelo Rotary Internacional.

O ponto alto da noite foi a homenagem aos fundadores e ex-presidentes, reconhecendo aqueles que, com espírito de liderança e vocação para o servir, ajudaram a construir esse legado e o ingresso de três novas Rotarianas:



– Ana Maria da Rocha Gallas

– Neusa Marisa Schneider

– Sarah Gallas

Em seu discurso, a presidente do clube Jussara Bonalume destacou:

“Celebrar 60 anos é celebrar o trabalho coletivo, o amor por nossa cidade e a esperança em um futuro cada vez mais solidário. O Rotary é, acima de tudo, uma ponte entre pessoas que querem transformar realidades.”

Na ocasião foi assinado mais um termo de Irmanamento, dessa vez com o Clube Pérola das Colônias de Caxias do Sul, esperamos que essa parceria renda bom frutos.

O jantar festivo contou ainda com a apresentação cultural do pianista Gabriel Godoi, aluno da Escola Sonarte.

O clima foi de gratidão, alegria e renovação do compromisso rotário com Canela.

Que venham muitos outros anos de história, ação e serviço!

Fotos: divulgação