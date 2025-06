Assinado Termo de Início das obras do novo complexo do Caps, no bairro Canelinha

O bairro Canelinha receberá uma nova estrutura do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). O Termo de Início das obras foi assinado nesta sexta-feira, dia 13, pelo prefeito de Canela, Gilberto Cezar, que esteve no local acompanhado pela equipe técnica da Coordenadoria e Planejamento de Projetos da Secretaria de Obras e do secretário da Saúde, Jean Spall. Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde.

O novo Caps abrangerá uma área de 608,16 m², situada na Avenida Cônego João Marchesi, nº 700, no mesmo terreno que já abriga a Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Canelinha. Na assinatura do termo, o chefe do Executivo canelense ressaltou que a obra é um marco importante para a cidade. “Um prédio que vai ter mais de 600 metros quadrados e poderá abrigar muito melhor os pacientes e prestar um atendimento mais qualificado para as pessoas que precisam de auxílio psicossocial. Nesta área, nós também temos previsão de mais investimentos, com mais cidadania para a comunidade”, adianta o prefeito.

Gilberto acrescentou, ainda, que a obra tem previsão de ser concluída até março de 2026. “A empresa que ganhou a licitação vai começar de pronto e esperamos que nos próximos meses, com a fiscalização e o acompanhamento do contrato, tudo transcorra da forma correta para entregarmos rápido essa conquista para nossa comunidade”, conclui.

O espaço contará com ampla infraestrutura que possibilitará atendimento psicológico e social para pacientes de todas as faixas etárias, formando um grande complexo de Saúde e Assistência Social no bairro. O valor licitado da obra é de R$ 2.108,406,00 e a empresa responsável pela execução da construção será a Doltevi Construtora Ltda.

Conforme o projeto, o novo prédio da instituição contará com salas de atendimento individualizado, salas de atividades coletivas, espaços de convivência, farmácia, posto de enfermagem, sala de medicação, além de espaços administrativos.

O novo Centro de Atendimento psicológico está enquadrado pelo Ministério da Saúde como Caps I, atendendo a municípios ou regiões de saúde com população acima de 15 mil habitantes. E atenderá pessoas de todas as faixas etárias que apresentem prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de problemas mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados às necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.

O secretário de Saúde também destacou a importância da nova estrutura e o engajamento da gestão municipal com os projetos de melhorias em andamento no município. “É um compromisso nosso com a cidadania e com as pessoas da nossa cidade, com o bem-estar e a saúde delas”, finaliza.