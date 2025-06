Campeonato de Futsal Série Prata iniciará dia 23

O Campeonato Municipal de Futsal Série Prata (2ª Divisão), promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela, terá início no dia 23 de junho com as disputas da primeira rodada a partir das 19 horas, no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

Conforme o DMEL, o campeonato será disputado em dois grupos com seis equipes. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a semifinal, os lanternas são rebaixados e apenas os finalistas conquistam o acesso à Série Ouro.

Na primeira rodada, que será disputada no dia 23, haverá os seguintes confrontos do grupo A: Manipulados x Casa Blanca, MB Sports x Garfo e Bombacha e Amigos do Espeto x Bar do Tio Fredo. Mais informações pelo site: www.copafacil.com/2025pratacanela.