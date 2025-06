Recorde de captação: Canela conquista mais de R$ 4 milhões em emendas federais

A Prefeitura de Canela celebra a conquista de mais de R$ 4 milhões em emendas federais que irão fortalecer os investimentos em áreas prioritárias do município, especialmente na saúde pública. Os recursos são resultado direto da articulação política do prefeito Gilberto Cezar em Brasília, onde tem buscado apoio junto a parlamentares e ministérios para garantir avanços concretos para a população canelense.

“A articulação política em Brasília é fundamental para garantir investimentos que impactam a vida das pessoas. Esses mais de 4 milhões representam cuidado com a saúde da população e também a possibilidade de recuperarmos diversas áreas do município que enfrentam dificuldades”, destaca o prefeito Gilberto Cezar.

Entre os parlamentares que destinaram recursos para Canela estão:

Afonso Motta (175.000,00)

Alceu Moreira (R$ 314.200,00),

Any Ortiz (R$ 400.000,00, destinados ao Hospital de Caridade de Canela),

Bibo Nunes (R$ 304.800,00),

Daniel Trzeciak (R$ 450.000,00), saúde

Daniel Trzeciak (R$ 250.000,00), social

Denise Pessôa (R$ 400.000,00), turismo

Denise Pessôa (R$ 100.000,00), saúde

Leonel Radde (R$ 100.000,00),

Lucas Redecker (R$ 600.000,00), saúde

Lucas Redecker (R$ 200.000,00), governo

Mauricio Marcon (R$ 238.000,00)

Paulo Paim (R$ 384.000,00) turismo

Paulo Paim (R$ 166.000,00) saúde

Pompeo de Mattos (R$ 250.000,00)

Ronaldo Nogueira (R$ 200.000,00).

Esses valores serão aplicados em diversas ações, com ênfase no fortalecimento da saúde e no apoio a programas sociais e de infraestrutura.

Projetos em tramitação

Além das emendas já asseguradas, a Prefeitura de Canela também avança com projetos estratégicos junto ao Governo Federal. Um dos destaques é a Rota Panorâmica, que está em tramitação no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e visa resgatar o acesso comprometido nas chuvas de maio de 2024.

Na área da saúde, tramitam projetos para a implantação de novos postos de saúde, com foco nos bairros Canelinha e Leodoro de Azevedo, e a busca por recursos complementares junto ao Ministério da Saúde para custeio e ampliação dos serviços oferecidos à população.

O prefeito também reforça que estão em andamento iniciativas voltadas ao setor de Turismo, por meio de programas federais que visam qualificar os atrativos locais, apoiar eventos e fomentar o desenvolvimento econômico da cidade.

A atuação em Brasília demonstra o compromisso da gestão municipal com o crescimento sustentável de Canela, investindo em áreas estratégicas para o presente e o futuro da cidade.