Jogos Coloniais: inscrições encerram nesta terça-feira, dia 17

Interessados em participar dos Jogos Coloniais da 31ª Festa Colonial de Canela têm até esta terça-feira, 17 de junho, para se inscreverem. As disputas dos jogos 66 e canastra (em dupla) e de bocha (dupla masculina e trio misto) vão acontecer aos sábados e domingos, durante o evento, que se realizará de 11 a 27 de julho na Praça João Corrêa. As inscrições são feitas diretamente no Departamento Municipal de Esporte e Lazer, na rua Patrício Zini Sobrinho, 431, bairro Bom Jesus.

Neste ano, como novidade, a organização do evento trará a cancha usada para as disputas de bocha para a própria praça, oferecendo uma autêntica experiência aos espectadores da atividade. Os Jogos Coloniais homenageiam e resgatam os costumes antigos dos colonos que ajudaram a formar Canela, fortalecendo os laços com as comunidades do interior do município.

Mais informações sobre os Jogos Coloniais da 31ª Festa Colonial de Canela podem ser conferidas pelo WhatsApp (54) 9 9907-1838 (com Roberto).

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela