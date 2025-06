Polícia Civil realiza doação de agasalhos para recém-nascidos em Canela

Pelo sexto ano consecutivo, a Polícia Civil, através do delegado Vladimir Medeiros, numa parceria com a Secretaria de Saúde de Canela, realiza a doação de casacos de tricô para os recém-nascidos, atendidos nas Unidades de Saúde de Canela.

Medeiros realizou a entrega na segunda-feira, 9, para as mães dos recém-nascidos que participam da clínica de bebês, que funciona na Unidade Central. “É uma ação de solidariedade com as famílias carentes do município, no período de frio. A cada ano queremos ampliar a ação, para atingir mais crianças em situação de vulnerabilidade social”, ressalta o delegado.

Ao serem atendidos na clínica de bebês, além de receberem os agasalhos, os bebês recebem atendimento da equipe multiprofissional de enfermagem, nutricionista, médico e demais encaminhamentos de saúde conforme a necessidade de cada criança.

O secretário de Saúde Jean Spall agradece a iniciativa e a parceria. “Esta ação é fundamental para auxiliar essas famílias do município”, destaca.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela