Teatro volta à Canela em agosto

O palco do Teatro Municipal de Canela abre novamente suas cortinas de 8 e 10 agosto, relembrando a antiga tradição teatral da cidade, que já foi cenário de grandes festivais e celebrações artísticas: o teatro.

A expectativa é para as apresentações das três turmas de montagem teatral, que trarão suas obras para o público canelense sob a direção da atriz, dramaturga e diretora Lisiane Berti.

“A Casa de Bernarda Alba” é uma das peças mais icônicas e sombrias do dramaturgo espanhol Federico García Lorca. Publicada em 1936, pouco antes de sua morte, a obra é um drama intenso que explora temas como repressão, autoridade, desejo e a busca por liberdade em um ambiente sufocante. A trama se desenrola em uma pequena aldeia na Andaluzia, na Espanha, e narra a vida de Bernarda Alba, uma mulher tirana que, após a morte de seu segundo marido, impõe um luto rigoroso de oito anos a suas cinco filhas: Angustias, Magdalena, Amélia, Martírio e Adela. As apresentações acontecerão no sábado, 9, às 14h e 16h.

“O Retrato de Dorian Gray” é o único romance do escritor irlandês Oscar Wilde, e uma obra-prima do esteticismo e da literatura gótica. A história narra a trajetória de Dorian Gray, um jovem de beleza estonteante e inocente que se torna o modelo inspirador do talentoso pintor Basil Hallward. Fascina-se pela própria imagem ao ver seu retrato e, em um momento de vaidade e desespero, faz um desejo impulsivo: que o retrato envelheça e carregue as marcas de seus pecados e do tempo, enquanto ele próprio permaneça eternamente jovem e belo. O retrato se torna o espelho de sua consciência e o registro visível de sua corrupção. As apresentações acontecerão no domingo, 10, às 15h e 20h.

“Bailei na Curva” escrita pelo gaúcho Júlio Conte, a obra é uma comédia dramática que narra a história de um grupo de amigos e suas famílias, acompanhando suas vidas desde a infância, nos anos 1960, até a juventude, nos anos 1970 e início dos 1980. Ambientada em Porto Alegre, a peça retrata a vida de jovens que cresceram em um período de profundas transformações sociais e políticas no Brasil, sob a ditadura militar. O título da peça, “Bailei na Curva”, é uma expressão popular que significa “perdi o rumo”, “me desviei do caminho”, e reflete a sensação de incerteza e a dificuldade de adaptação que muitos dos personagens experimentam ao longo dos anos. As apresentações serão sexta e sábado, 8 e 9 de agosto, às 20h.

As três turmas já estão ensaiando com afinco, trabalhando nos figurinos e cenários para oportunizar espetáculos memoráveis ao público.

“Este retorno não é apenas um espetáculo, mas um reencontro com uma herança cultural valiosa, prometendo emocionar e inspirar a comunidade através das artes cênicas. As produções são o resultado de seis meses de dedicação e trabalho, e representam um marco na revitalização da cena teatral local” comenta Lisi Berti.

Os ingressos antecipados custam R$ 25 antecipado e R$ 30 na hora e podem ser adquiridos com os alunos ou nos seguintes pontos de venda:

Feirinha Ecológica e Cultural de Canela – Rua Papa João XXIII -Somente aos sábados das 9h às 14h, com Dani no Café da Feira

Araçá Bistrô – Rua Visconde de Mauá, 443 – Centro/ Canela (atrás da Catedral de Pedras)

Todos os dias das 11h30min às 23h

Gazebo Cultural – Rua Dom Pedro II, 466 – centro/Canela – De segunda a sexta das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h.