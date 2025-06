Bombeiros de Canela atendem dois incêndios em menos de 12 horas

Uma fábrica no Distrito Industrial e uma residência no bairro São Luiz foram atingidas

O Corpo de Bombeiros de Canela atendeu duas ocorrências de incêndio em menos de 12 horas entre a noite de segunda-feira (16) e a manhã desta terça (17).

A primeira intervenção aconteceu por volta das 18h40 de segunda, no loteamento Edgar Haack, bairro São Luiz. Um problema de superaquecimento em uma chaminé provocou um princípio de incêndio em uma residência. As chamas atingiram o forro e parte das paredes da sala. O fogo foi controlado rapidamente pelos bombeiros, evitando maiores danos.

Na casa, uma mulher grávida ficou bastante abalada com a situação e precisou ser removida ao Hospital de Canela para atendimento médico. O deslocamento foi feito pelo SAMU.

Já nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, por volta das 6h, a guarnição foi novamente acionada. Desta vez, para combater um incêndio em um depósito de serragem de uma fábrica localizada no Distrito Industrial de Canela. No local, os bombeiros atuaram para conter as chamas e evitar a propagação para outras áreas da empresa.

As causas dos incêndios não foram oficialmente informadas até o momento.