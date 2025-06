Canela realizará a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

O Conselho Municipal do Idoso, com o apoio da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e da Universidade de Caxias do Sul (UCS), realizará a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema: “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”. O evento acontecerá no dia 26 de junho, das 13h30 às 18h, no auditório do Campus das Hortênsias da UCS, em Canela.

O objetivo da conferência é promover a participação social para a proposição de ações que visem a superação de barreiras ao direito de envelhecer e à velhice digna e saudável e terá como palestrante, a professora universitária e psicóloga Verônica Bohm, especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e referência incontestável na área do envelhecimento humano.

O evento terá como base os seguintes eixos: Eixo 1 – Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; Eixo 2 – Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; Eixo 3 – Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; Eixo 4 – Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices e Eixo 5 – Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro. “A Conferência Municipal do Idoso é um evento importante para discutir e avaliar políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, buscando garantir seus direitos e promover seu bem-estar”, ressalta a secretária de Assistência Social, Carmen Seibt.

O encontro é destinado ao público que se interessa pela política do Idoso. As inscrições podem ser feitas no local ou através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccbkEf7pGcSWjJGnGtt8p_PN8Vu9EkACwmQ1PNAhQj_Wehrg/viewform