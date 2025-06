Festuris fortalece relações com o mercado argentino

O CEO da Feira Internacional de Turismo de Gramado – Festuris, Eduardo Zorzanello, e a gerente comercial do Festuris, Andréa Oliveira, estiveram recentemente em Buenos Aires cumprindo agenda intensa de encontros para alinhamentos e conexões com instituições, empresas, imprensa e órgãos oficiais do turismo argentino.

Eduardo e Andréa participaram de reuniões com Aerolíneas Argentinas, Turismo530, Quality Travel, FAEVYT, Governo de Córdoba, Tango Porteño, Reportrip, Signature DMC, AMV Travel DMC e Ladevi, além de um encontro estratégico com a INPROTUR, responsável pela promoção internacional do turismo argentino. Também houve troca de celebração com VisitBA e LATAM.

“O Festuris já conta com 14 expositores da Argentina confirmados no espaço Luxury — entre empresas privadas, entidades governamentais e destinos. E seguimos trabalhando ativamente para ampliar essa presença com novas adesões da Inprotur, de regiões do país e de outras marcas parceiras. Estamos certos de que o Festuris 2025 será ainda mais internacional, inovador e conectado com o futuro do turismo”, comenta Zorzanello.

A colaboradora do Festuris Evelyn Amaia acompanhou a visita de Eduardo e Andréa ao Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba, Pedro Dallarossa

E na mesma linha ponderou que “seguimos firmes na construção de pontes entre Brasil e Argentina, fortalecendo o turismo, impulsionando negócios e promovendo experiências com propósito e desenvolvimento”.

O 37º Festuris acontece em Gramado de 6 a 9 de novembro, nos pavilhões do Serra Park, sob o tema “Reimaginando o Amanhã”. As inscrições já estão abertas de forma gratuita para agentes de viagens, guias de turismo, imprensa, assessores de imprensa, criadores de conteúdo e convidado embaixador. Para se inscrever é necessário acessar o site www.festurisgramado.com.br. Para mais informações siga o Festuris nas redes sociais @festurisgramado

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br