Graziela Hoffmann assume como presidente da Câmara de Canela e Leandro Ceconi ocupa cadeira no legislativo

Durante a Sessão Ordinária realizada na noite desta segunda-feira (16), a Câmara de Vereadores de Canela passou por uma mudança temporária na sua composição. A vereadora Graziela Hoffmann assumiu, pela primeira vez, a presidência da Casa Legislativa, em virtude do afastamento do vereador Felipe Caputo (CIDADANIA) por motivos de saúde.

Graziela, que foi a vereadora mais votada no último pleito municipal, assume a condução dos trabalhos legislativos reforçando a representatividade feminina no parlamento canelense. Ao iniciar o mandato interino, destacou o compromisso com a continuidade das ações da Câmara e a importância da transparência nas relações com a comunidade. “Seguiremos com responsabilidade e dedicação, mantendo o ritmo das ações e o respeito às demandas da população de Canela”, afirmou.

Na mesma sessão, o suplente Leandro Ceconi (CIDADANIA) foi empossado como vereador, ocupando temporariamente a vaga de Caputo. Ceconi participou das eleições municipais de 2024 e obteve 418 votos, ficando na segunda suplência da coligação. Em sua fala na tribuna, ressaltou que, mesmo fora do cargo eletivo, manteve-se atuante em prol da cidade.

Como exemplo de sua dedicação, Ceconi destacou a articulação de três emendas parlamentares destinadas ao município, conquistadas com apoio de deputados estaduais e federais. As emendas contemplam, principalmente, a área da saúde, demonstrando seu comprometimento com as demandas da população canelense.

A sessão desta segunda-feira marca um momento de transição no Legislativo, com novas lideranças assumindo responsabilidades e reafirmando o compromisso com o desenvolvimento de Canela.