Novotel Canela vai transformar o setor de hospedagem da Serra Gaúcha com experiência personalizada

O Novotel Canela, o primeiro hotel da Rede Accor na Serra Gaúcha, promete transformar a maneira como a região recebe seus visitantes. O empreendimento, que faz parte do complexo Canela Flats, da construtora e incorporadora CommandInvest, chega para elevar o padrão de hospitalidade da cidade e da região, oferecendo uma experiência completa e sofisticada que atende a todos os tipos de viajantes, seja para lazer, negócios ou uma escapada romântica.

Com uma infraestrutura de primeira linha, o Novotel Canela se destacará pela variedade de comodidades e serviços exclusivos. Entre os principais atrativos, o hotel oferecerá uma piscina aquecida e sauna, perfeitas para relaxamento, além de uma brinquedoteca, pensada para famílias. A área fitness, equipada com os melhores aparelhos, garante a prática de atividades físicas mesmo longe de casa. O restaurante internacional será uma das principais opções gastronômicas, com um cardápio refinado, além de uma adega exclusiva, onde os hóspedes poderão degustar vinhos premiados de diferentes partes do mundo, em um ambiente requintado e elegante.

A personalização será o grande foco da hospitalidade no Novotel Canela. Ele fará parte do primeiro complexo multiuso da Serra Gaúcha, o Canela Flats, integrando tanto o hotel quanto os flats, o Novotel oferece flexibilidade para atender a diversos perfis de hóspedes. Para as famílias, há uma série de atividades e facilidades, enquanto para os casais ou viajantes de negócios, o ambiente será perfeito para um descanso tranquilo ou para o desenvolvimento de reuniões e encontros. A gestão da CommandHouse, reconhecida pela sua expertise no setor, garante que todas as soluções oferecidas sejam adaptadas às necessidades e desejos de cada hóspede, tornando a experiência ainda mais personalizada e única.

O design do Novotel Canela é, por si só, um reflexo de sua proposta: criar uma experiência de bem-estar e conforto em um ambiente moderno e elegante. Cada ambiente do hotel foi planejado com o objetivo de proporcionar uma sensação de acolhimento e sofisticação, mantendo uma conexão com a natureza e o estilo de vida da região. Os materiais utilizados seguem os mais altos padrões da Accor, e a arquitetura do hotel certamente se tornará um ícone na cidade, agradando tanto aos olhos dos visitantes quanto aos padrões exigentes de conforto e requinte.

Para aqueles que buscam relaxamento, o Novotel Canela oferecerá uma infraestrutura completa de lazer, com sauna, piscina aquecida e uma área fitness de alto nível. Além disso, a brinquedoteca será um atrativo para as famílias, permitindo que os pequenos se divirtam enquanto os pais desfrutam de momentos de descanso e lazer. Todo o ambiente foi projetado para proporcionar um clima de bem-estar e conforto, ideal para aqueles que buscam fugir do ritmo agitado do dia a dia e se conectar com a tranquilidade da Serra Gaúcha.

“O objetivo do Novotel Canela vai além da simples hospedagem. O empreendimento tem como missão criar uma conexão emocional com seus hóspedes, garantindo que cada experiência seja memorável”, explica a CEO da CommandInvest, Márcia Almeida. Desde o momento do check-in até o checkout, a equipe do Novotel Canela, treinada para superar expectativas, estará focada em proporcionar a melhor experiência possível. Com um atendimento de excelência e serviços personalizados, o hotel visa fidelizar seus clientes e construir uma relação de confiança, criando um vínculo duradouro que fará com que os hóspedes retornem sempre que quiserem viver uma experiência de luxo na Serra Gaúcha.

“Nosso objetivo é oferecer não apenas hospedagem de luxo, mas uma experiência que conecte o hóspede com a essência da Serra Gaúcha, atendendo a todos os tipos de viajantes com exclusividade e sofisticação”, reforça a executiva. O Novotel Canela não é apenas um hotel, mas um marco na hospitalidade da região, oferecendo um padrão de serviços e experiências que estabelecem novos parâmetros para o setor.