Polícia Civil realiza Papo de Responsa na Escola Maximiliano Hahn, na cidade de Gramado

Na manhã desta terça-feira (17/06/25), a Polícia Civil retornou à Escola Municipal de Ensino Fundamental Maximiliano Hahn, em Gramado. A atividade reuniu cerca de 120 alunos, do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, que participaram ativamente de uma conversa franca e educativa sobre preconceito e violência.

A ação foi conduzida pela delegada Fernanda Aranha – DP Gramado e pela inspetora Silvia Berro – DP Canela, que compartilharam experiências do dia a dia policial e promoveram reflexões importantes com os adolescentes. Durante o encontro, foram discutidos temas como a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade mais justa, os impactos do preconceito nas relações sociais e as diversas formas de violência que podem estar presentes no ambiente escolar e na comunidade.

A conversa foi marcada por um clima de diálogo aberto, com grande participação dos alunos, que fizeram muitas perguntas, demonstrando interesse e preocupação com os assuntos tratados. As policiais reforçaram a importância do respeito ao próximo, da empatia e da denúncia de qualquer situação de violência ou discriminação.