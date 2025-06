Prefeito Gilberto assina convênio com Estado e garante R$ 300 mil para interior de Canela

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, assinou nesta semana um convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul que garante ao município o repasse de R$ 300 mil para investimentos na recuperação e melhoria de estradas vicinais no interior. O recurso será utilizado para qualificar a infraestrutura rural, beneficiando diretamente os agricultores e moradores das comunidades do interior do município.

O repasse foi viabilizado por meio da adesão de Canela ao programa estadual de apoio à infraestrutura rural. Com o Plano de Trabalho do município devidamente aprovado e toda a documentação em dia, o valor já está assegurado para aplicação nas obras.

De acordo com o prefeito Gilberto Cezar, a conquista reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento das áreas rurais. “Esse recurso será muito bem aplicado no interior de Canela, melhorando as condições das estradas e garantindo mais segurança e qualidade de vida para nossos agricultores e suas famílias. É mais um avanço que conseguimos por meio da parceria com o Governo do Estado”, destacou o chefe do Executivo canelense.

As obras deverão iniciar nas próximas semanas, atendendo às prioridades definidas junto às comunidades do interior.