Prefeitura faz parceria com moradores e inicia substituição de tubulações antigas

A Prefeitura de Canela iniciou, recentemente, a substituição das tubulações antigas e desgastadas da cidade. Para isso, estabelece parceria com moradores das ruas atendidas, na qual o munícipe arca com a correção da calçada após a obra e o Poder Público realiza a troca dos encanamentos deteriorados, promovendo a drenagem da via. A Rua José Joaquim Velho, no bairro Boeira, foi a via mais recente beneficiada pelos trabalhos, que já iniciaram também na Rua Irmão José Otao, no bairro Maggi.

As intervenções são realizadas por determinação do prefeito Gilberto Cezar e promovidas pela Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, com a finalidade de melhorar o escoamento nas ruas dos bairros. A Prefeitura fornece os materiais (tubulação em concreto armado), os maquinários e a mão de obra e, em contrapartida, o morador se compromete em fazer os reparos necessários na calçada da sua residência após a conclusão.

De acordo com a Secretaria de Obras, aos poucos, as tubulações em concreto simples instaladas em Canela serão totalmente substituídas pelo concreto armado, mais resistente e eficiente.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela