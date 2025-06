ALISTE-SE! | PÃO DE JUDÁ

Deus criou os homens à Sua imagem e semelhança. Através da criação do homem, Deus estabeleceu Seu Reino na Terra. Infelizmente, o ego humano acabou estragando a criação perfeita de Deus.

O texto em Gênesis 2:16 contém a ordem que o Criador deu ao homem, a qual o homem desobedeceu e se separou de seu Criador. Observe: a vida está no Criador. Viver separado dele é estar morrendo. O ego é o espírito da morte que entrou em Adão (pai de todos os homens terrenos) e passou a todos (leia em Romanos 3:23 e em Romanos 6:23). Prestando atenção aos pensamentos que ocupam nossa mente, fica claro quem está governando a nossa vida. O texto em Hebreus 4:12 diz que a Bíblia é apta para discernir pensamentos; então, quanto mais Palavra na mente, menos morte. O ego é um espírito que deseja nosso corpo para se expressar e afrontar Cristo. Deus conta conosco para expulsá-lo da terra (leia em 2Coríntios 4:5).

Gênesis 2:16 – ” E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente,”

Romanos 3:23 – “Todos pecaram e carecem da glória de Deus.”

Romanos 6:23 – “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. “

Hebreus 4:12 – “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.”

2Coríntios 4:5 – “Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus.”

“Oração Faxina espiritual”

Coloque sua mão esquerda no coração e a mão direita no ventre e repita a seguinte oração:

Grande e Eterno Deus, Senhor dos exércitos, eis-me aqui para que Tu possas com liberdade combater os inimigos da minha vida. Livra-me Senhor, de todo assédio dos espíritos que foram crucificados na cruz. Livra-me das fortalezas mentais. Livra-me dos cultos a ídolos do lar e de prestar cultos a terafins. Eu declaro Senhor Jesus que Tu és o meu pastor, Tu és o meu Senhor e nada me faltará. Eu dou liberdade para o Espírito de Deus entrar na minha alma. Circula com liberdade Senhor, flui o Teu rio. Eu quero liberdade em Cristo Jesus.

Ó, Senhor Jesus, envia os Teus anjos, os mensageiros, os ministradores do Teu reino a operar, porque eu preciso Senhor do Teu socorro. Não me deixes vacilar. Mantenha a minha fé em Cristo Jesus. Ó, Senhor Jesus, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e porque entregamos a nossa alma sem reservas para o Senhor. Eu não ando ansioso porque sou nova criatura. Eu já nasci da água e do Espírito, o pecado e a minha culpa já estão encravados na cruz.

Satanás, olha para a marca do sangue da vitória que está na minha testa. Olha para o selo do Espírito que ganhei de Deus. Tu não tens direito sobre a minha vida. Eu sou nova criatura e o maligno não me toca. Tu estás fadada a ser completamente exterminada, velha natureza. Eu rejeito a tudo o que te constitui; todos os espíritos caídos, oriundos dos troncos ancestrais do lado do meu pai e do lado da minha mãe.

Eu rejeito, todas as procurações e legalidades que tu tens nas mãos e que tens usado contra minha vida. Eu tiro esses direitos porque há poder no sangue de Jesus. Onde está o teu poder, ó morte? Já foi vencida pelo sangue derramado, o sangue do Cordeiro. Senhor, eu rejeito o espírito da incredulidade, o espírito da lascívia, o espírito do temperamento. Senhor Jesus, vá contra estes espíritos. Vem Senhor Jesus, pois as portas da minha alma estão abertas para Ti. Tens liberdade Jesus, combate por mim, porque Tu és o meu Senhor. Eu coopero com o Teu Espírito. Eu decido cooperar com a ação do Teu Espírito. Senhor Jesus, quebra todas as maldições que estão sobre a minha vida. Senhor Jesus, desfaz e dissipa todos os raios energéticos da morte que penetraram na minha mente para distorcer a Tua verdade, a Tua realidade.

Eu rejeito agora esses espíritos que se disfarçam de anjo de luz para ensinar-me caminhos errantes na Tua casa e no Teu reino. Senhor Jesus, desce a proteção do Teu sangue, encapsula a minha mente. Blinda a minha mente para que os dardos inflamados do maligno não penetrem mais e todos aqueles que passaram os limites que Cristo ordenou que não passassem, sejam queimados com o fogo do Trono da graça. Senhor Jesus, usa a Tua espada da glória para abater os inimigos.

Livra-me das mãos do inimigo. Eu me jogo nas Tuas mãos neste momento. Senhor Jesus, recebe-me, ceia comigo. Tens liberdade para estar no comando da minha alma, da minha mente e das minhas emoções. Senhor Jesus, cura as feridas que satanás e seus demônios fizeram nas minhas memórias. Espírito Santo derrama o Teu santo óleo para me curar agora.

Ministra Senhor e faz cirurgias espirituais em minhas memórias; apaga tudo aquilo que me tira a oportunidade de crescer em vida e de Te servir. Senhor Jesus, cura as paredes do meu coração, onde há muitas feridas. Retira as raízes da amargura. Senhor Jesus, retira o rancor e o ressentimento. Eu quero ter o coração cheio da graça do Senhor. Limpa-me no Teu sangue agora Senhor. Eu libero a nova criatura para exercer o sacerdócio para Ti Senhor. Dá-me a sabedoria dos céus para operar no Reino de Deus como vaso. Une-Te a mim Senhor no espírito e na fé. Permanece comigo Senhor, em nome de Jesus. Amém.

AGORA, COLOQUE AS SUAS MÃOS NA CABEÇA, E REPITA:

Senhor Jesus, eu libero a minha mente, neste momento. Ela te pertence. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu sou Teu, minha mente é para pensar e comandar o meu corpo somente para Ti e para a edificação do Teu reino. Senhor Jesus, usa os meus pensamentos para pensar nas coisas lá do alto, para contemplar o meu Senhor. Ensina-me a Te amar porque eu não posso por mim. Senhor Jesus, libera o Espírito para saturar a minha alma. Que a partir de hoje o discernimento de espíritos seja muito vivo na minha mente, que eu possa rejeitar tudo aquilo que não vem de Ti.

Perdoa meus pecados, porque muitas coisas recebi que não são de Ti. Mas pela Tua misericórdia aplica o Teu sangue, faz uma assepsia na minha mente, limpando-a, Senhor, de toda falsa doutrina e coloca dentro dela só a sã doutrina, que é a Tua própria pessoa. Ela Te pertence Senhor. Santo de Israel, libera os Teus anjos para cercarem a minha vida. Que o anjo do Senhor se acampe ao meu redor, proteja-me e me guarde dos perigos externos. Ó Espírito Santo, guarda-me dos perigos internos. Ensina-me a temer o Teu santo nome.

Amém.