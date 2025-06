Homem é baleado em confronto com a BM e três criminosos são presos em Canela

Brigada Militar apreende quatro armas e grande quantidade de munições; grupo planejava cometer homicídio na região

A madrugada desta quarta-feira (18), foi marcada por uma intensa ação da Brigada Militar em Canela, que resultou na prisão de três indivíduos, apreensão de quatro armas de fogo e na prevenção de um possível homicídio que estaria sendo planejado na região.

A operação teve início após uma denúncia anônima recebida pelo setor de inteligência da BM, indicando que um grupo criminoso estaria se deslocando para a região das Hortênsias com o objetivo de executar um rival.

Com as informações repassadas às guarnições de serviço, os policiais localizaram um veículo Hyundai I30, com placas clonadas, transitando pela contramão e em alta velocidade. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes reagiram, dando início a um confronto com a polícia.

Na troca de tiros, um dos criminosos foi baleado. Nenhum policial ficou ferido.

Ao revistar o veículo, os policiais encontraram quatro pistolas e uma grande quantidade de munições, além de constatar que todos os três ocupantes possuíam antecedentes criminais.

Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para os procedimentos legais. O homem ferido recebeu atendimento médico e também está à disposição da Justiça.