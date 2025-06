Inscrições para os Jogos Coloniais são prorrogadas até o dia 30 de junho

As inscrições para os Jogos Coloniais da 31ª Festa Colonial de Canela foram prorrogadas até o dia 30 de junho. Conforme o Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), até o momento já foram recebidas as seguintes inscrições: 12 duplas de bocha; três trios de bocha; 12 duplas de canastra e três duplas de 66. Somente as inscrições para as duplas de bocha são limitadas com 20 vagas. No trio de bocha, é obrigatória a participação de, pelo menos, uma mulher.

As disputas dos jogos 66 e canastra (em dupla) e de bocha (dupla masculina e trio misto) vão acontecer aos sábados e domingos durante o evento, que será realizado de 11 a 27 de julho na Praça João Corrêa.

Os Jogos Coloniais resgatam os costumes dos colonizadores do município, fortalecendo os vínculos entre as comunidades do interior do município. As inscrições são feitas diretamente no Departamento Municipal de Esporte e Lazer, na Rua Patrício Zini Sobrinho, 431, bairro Bom Jesus.

Mais informações sobre os Jogos Coloniais da 31ª Festa Colonial de Canela podem ser conferidas pelo WhatsApp (54) 9 9907-1838 (com Roberto).